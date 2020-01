Il Mattino su Ospina: "Un tuffo per ritrovarsi, aveva un disperato bisogno di quella parata: quante volte avrà rivisto Immobile togliergli il pallone..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - Nel pomeriggio di ieri il Napoli è tornato a vincere ed al di là di Lorenzo Insigne, autore della doppietta decisiva, non si può non far menzione di David Ospina tra i protagonisti del match. Provvidenziale, infatti, la sua parata allo scadere del primo tempo sul rigore di Pietro Iemmello, arrivata tra l'altro subito dopo il disastro fatto in campionato contro la Lazio nella giornata di sabato. A sottolineare il tutto l'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino":

"Non una gran parata, piuttosto un tuffo per ritrovarsi, per andarsi a riprendere l'orgoglio finito in una piscina vuota scavata poco fuori l'area di rigore del Napoli all'Olimpico. E, di fatto, Ospina chiude la partita, con un gesto d'egoismo di cui aveva un bisogno disperato, avrà rivisto Ciro Immobile togliergli il pallone un milione di volte, si sarà rivisto esitante e goffo mentre viene beffato dall'attaccante laziale, uno scippo consentito. [...] Un rigore parato in Coppa Italia diventa l'appiglio per rimettersi a sperare, ma fatte tutte le somme, sfilate le azioni, rimane ancora moltissimo da fare".