Il Mattino su Meluso: deve fare il lavoro sporco, non sposta di una virgola i rapporti nel Napoli

Ultime notizie Napoli - Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Lo ha annunciato il Presidente De Laurentiis attraverso il suo profilo twitter ufficiale: "Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!". Che lavoro svolgerà? Ne parla Il Mattino.

"Deve fare il lavoro sporco, gettare le basi per i rinnovi e magari chiudere le trattative. Meluso non sposta di una virgola i rapporti nel club azzurro: dopo la partenza di Giuntoli, l'asse di ferro resta quello del patron e dell'ad, con Meluso a dare sostegno all'opera del capo scout Micheli, che in ogni caso riferirà sempre e solo alla proprietà"