Il Mattino su Lindstrom: avrà una chance per mettersi in mostra! Con lui Garcia può cambiare una cosa

Ultime notizie Napoli - Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Chi gioca al suo posto? Ne parla Il Mattino.

Il principale indiziato per prendere il posto di Politano sulla fascia destra dell’attacco azzurro al Ferraris è Jesper Lindstrom:

“Rientrato ieri dopo il doppio impegno con la nazionale danese, resta favorito per una maglia da titolare a Marassi rispetto ad Elmas e Raspadori che pure proveranno a giocarsi le loro chance. Lindstrom avrà una nuova chance per mettere in mostra le sue qualità, è un jolly e consente a Garcia alcune variazioni sullo spartito tattico del 4-3-3”