Il Mattino su Kvaratskhelia-Osimhen: la coppia più bella del mondo, si sono piaciuti subito!

Ultime notizie Napoli - La coppia più bella del mondo. Kvaratskhelia e Osimhen. Dopo aver messo a ferro e fuoco la Serie A, come scrive Il Mattino, puntano ancora più in alto.

Entrambi sono stati inseriti nella lista dei trenta finalisti per il pallone d'oro 2023:

“Una conseguenza di quanto fatto vedere in campo con la maglia del Napoli. Si sono trovati per caso poco più di un'estate fa in ritiro con Spalletti e si sono piaciuti praticamente subito. Al volo. Tra campioni succede così: come per magia”