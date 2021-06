Il Mattino su Gattuso-Tottenham: la protesta è stata comunicata al club dal sodalizio che riunisce tutti i tifosi

Napoli Calcio - La prospettiva che Gattuso potesse diventare il nuovo tecnico del Tottenham ha sollevato proteste tra i fans della squadra londinese, che hanno lanciato su Twitter una campagna contro l’arrivo dell’ex Napoli. Ne parla il Mattino.

“L’ostilità verso Gattuso riguarderebbe alcune affermazioni fatte in passato su argomenti come il matrimonio tra persone dello stesso sesso - ma riferendosi ai matrimoni in chiesa - e le donne nel calcio. La protesta è stata comunicata al club dal “Tottenham Hotspur Supporter Trust”, il sodalizio che riunisce i club dei tifosi degli Spurs. Gattuso è finito in passato nel mirino dei tifosi per l’episodio dello scontro con lo scozzese Joe Jordan, allora allenatore in seconda di Redknapp, nella Champions 2011. Dopo un faccia a faccia, Ringhio lo afferrò per il collo: si scusò ma i tifosi del Tottenham quell’episodio non lo hanno dimenticato”