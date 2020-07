Il Mattino su Gattuso: quando crei tante palle gol e poi porti a casa un solo punto brucia, se la prende per la mancanza di cinismo

Ultime notizie Napoli - Non ci sta a pareggiare così, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Quando crei tante palle gol e poi porti a casa un solo punto brucia. L'allenatore non se la prende tanto per il rigore generoso concesso ai rossoneri, ma per la mancanza di cinismo dei suoi, che continuano a dimostrare di vivere un momento positivo dal punto di vista della condizione e delle idee, ma non concretizzano, non buttano la palla in porta nonostante le tante occasioni"