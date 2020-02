Il Mattino su Gattuso: futuro legato a un filo, una rincorsa Champions sarebbe il migliore spot per il rinnovo

Notizie Calcio - Il futuro di Rino Gattuso resta in bilico e tutto dipende dai risultati, a giugno Aurelio De Laurentiis dovrà decidere il da farsi. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Il suo contratto con il Napoli ha un'opzione per la stagione 2020-21 e il recesso da parte di De Laurentiis può essere esercitato entro maggio. Non ci sono obiettivi scritti, ma è chiaro che il futuro di Ringhio è legato a doppio filo con i risultati in campo della squadra. Una clamorosa rincorsa alla zona Champions, infatti, rappresenterebbe il migliore degli spot per strappare il rinnovo per l'anno che verrà.