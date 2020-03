Il Mattino su Fabian Ruiz: "Impossibile rinunciare ad uno come lui, è cresciuto anche in fase di non possesso"

Notizie Calcio Napoli - Fabian Ruiz sembra sicuramente rinato dopo le difficoltà di inizio stagione. Il centrocampista spagnolo, nelle ultime uscite, sta facendo vedere tutto quello di cui è capace. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Di nuovo un punto fermo lo spagnolo, tornato al top del rendimento, decisivo nella sfida di andata a Milano, suo il gol vincente con un sinistro a giro spettacolare all’incrocio dei pali, prodezza ripetuta poi a Brescia. Fabian Ruiz è tra i quattro in diffida (gli altri sono Ospina, Mario Rui e Manolas) ma ci sarà: impossibile in questo momento rinunciare a uno come l’ex centrocampista del Betis Siviglia che garantisce qualità alle giocate a centrocampo ed è cresciuto molto anche in fase di non possesso. Superato il periodo difficile, una fase di lungo appannamento vissuto in questa seconda stagione in maglia azzurra dopo la prima annata molto positiva".