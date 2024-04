Il Mattino su Di Lorenzo: quest'anno ne ha viste troppe per non essere preoccupato. Anche il caso Zielinski l'ha turbato

Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino aggiunge ulteriori dettagli per quanto riguarda la situazione che sta vivendo Giovanni Di Lorenzo. Per il quotidiano, il capitano starebbe pensando di lasciare il Napoli al termine di questa stagione per una serie di motivi:

"Ne ha viste troppe in questa stagione a Castel Volturno per non essere preoccupato. E' uno di quelli più feriti per l'andamento in campionato e di sicuro non vuole sentirsi prigioniero di un contratto. Anche la gestione del caso Zielinski l'ha turbato. Da capitano. Vuole un progetto di rilancio importante. E se non ci sarà, il contratto è sul tavolo".