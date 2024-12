Ultime notizie SSC Napoli - Elia Caprile avrebbe voluto una serata decisamente migliore di quella di ieri all'Olimpico, come racconta Il Mattino.

“Saper rimediare all'orrore che porta al fallo su Pedro non era scontato. Quando ha visto Zaccagni dal dischetto non sono tremate le gambe, anzi. Non ha fatto rimpiangere Meret. Una serata da ricordare, sta sfruttando questa stagione per crescere, dimostrando a Conte di potersi giocare le proprie carte alla pari del numero 1 designato”