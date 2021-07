Calciomercato Napoli - Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno del Napoli per la difesa, ma non è l'unico nome come racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Intanto spunta l’ipotesi di un rinnovo di Maksimovic, il cui contratto con il club azzurro è scaduto il 30 giugno. Il difensore centrale serbo svincolato, è seguito sia da club in Italia (Lazio e Fiorentina) che all’estero come il Real Betis in Spagna"