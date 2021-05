Il Mattino - Spalletti vorrebbe tenersi i diritti d'immagine! Niente clausole rescissorie, summit di quattro ore con De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - Mancano solo aspetti formali tra il Napoli e Luciano Spalletti, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“I due sono stati assieme per quasi quattro ore per parlare del futuro e del Napoli che verrà due giorni fa. E ovviamente del contratto. Che Spalletti vuole senza clausole rescissorie. Ed è stato accontentato. Inoltre, altra questione che deve essere chiarita riguarda i diritti di immagine che il tecnico vorrebbe tenere per sé (il figlio Samuele lo assiste in queste vicende legali e cura anche i contratti dei collaboratori: tra questi ci sarebbero Domenichini, Baldini, Pane, il preparatore atletico Iaia e il preparatore dei portieri Buonaiuti)”