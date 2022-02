Il Mattino - Spalletti ritrova Koulibaly: impatto importante, un totem che aiuta tutti a giocare con tranquillità

Le ultime notizie da Il Mattino sul recupero di Koulibaly da parte di Spalletti. Ora la rosa ha maggiore tranquillità con lui in campo.

Il Mattino analizza il ritorno in campo di Koulibaly per il Napoli:

Spalletti farà molta strada in campionato. Quanto sia importante l’impatto di Koulibaly su tutta la squadra è stato evidente: avere un totem alle spalle aiuta tutti a giocare con maggiore tranquillità, a cercare la giocata (in tal senso grave la perdita di Politano dopo 26 minuti) e aggiunge fisicità a una squadra che già abbonda in forza d’urto. Nella prima mezz’ora, il Napoli è sembrato l’Inter vista con la Roma: ha sbloccato il risultato grazie all’ennesimo pastrocchio in area di De Vrij (falloso su Osimhen che gli aveva preso il tempo), ha scheggiato il palo con Zielinski e ha creato un paio di altre situazioni interessanti. Nella ripresa, come sottolineato, è uscita l’Inter che - trovato in modo abbastanza fortunoso il pari con Dezko - ha, pian piano invertito l’inerzia della partita. D’accordo, c’è stata l’occasione in contropiede mancata da Elmas (bravissimo Handanovic), però - come sottolineato - è stato evidente a tutti che la gara fosse girata sotto il segno dei nerazzurri.