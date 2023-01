Il Mattino - Spalletti non ha mandato giù per niente la sconfitta con l'Inter: pronta una mezza rivoluzione

Calcio Napoli - La sconfitta contro l'Inter non è andata giù per niente a Luciano Spalletti si legge sul quotidiano "Il Mattino". Ieri a Castel Volturno l'allenatore ha parlato alla squadra elencando le cose che non gli sono piaciute per niente a San Siro. Probabile, secondo Il Mattino, che il tecnico possa fare una vera mezza rivoluzione per la sfida di domani contro la Sampdoria a Genova.

Spalletti non ha gradito sconfitta con l'Inter

Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, non c'è stato un vero processo di Spalletti nei confronti della squadra a Castel Volturno ma l'allenatore ha voluto chiarire un po' di cose. Contro la Samp, dunque, stando a quanto racconta il quotidiano, Spalletti potrebbe mettere mano in maniera importante sulla formazione.