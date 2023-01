Il Mattino - Spalletti ha già chiesto i movimenti a Osimhen e Kvara per non restare incartati, non è prevista la presenza di ADL

Napoli - Le ultime notizie da Il Mattino sulle richieste fatte da Spalletti a Osimhen e Kvaratskhelia per la partita Inter-Napoli:

Spalletti racconta a Osimhen e Kvara i movimenti che si aspetta per non finire «incartati» nella difesa dell’Inter. Ha chiesto alla squadra di non pensare al vantaggio enorme accumulato da agosto a novembre. La sua forza è quella di sapere che tutto il gruppo pende dalle sua labbra. Intanto, il presidente De Laurentiis deciderà solo all’ultimo istante se essere a San Siro: al momento la sua presenza non è prevista.