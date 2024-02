Il Mattino - Sorpresa Mazzarri, può lanciare anche un 3-4-3 con Ngonge o Politano: l'idea

Ultime notizie SSC Napoli - Sebbene nelle ultime ore circoli con prepotenza il ritorno al 3-5-1-1 contro il Milan, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela un altro modulo provato da Mazzarri in queste ore:

"A carnevale ogni scherzo vale e non è escluso che Mazzarri possa anche pensare di varare una squadra a trazione un tantino più offensiva, affidandosi al tridente e confermando il suo credo difensivo. Con il 3-4-3, insomma. Una soluzione questa che spianerebbe la strada per l'impiego di Politano (o Ngonge) dal primo minuto in attacco, "costringendo" a rinunciare ad un uomo a centrocampo".