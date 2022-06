Il Mattino - Solo un calciatore è davvero incedibile per il Napoli

Calciomercato Napoli - C'è solo un incedibile nel Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela il nome dell'unico calciatore che non verrà mai messo sul mercato da Aurelio De Laurentiis che ha sempre ribadito che tutto l'organico non è incedibile davanti ad un'offerta congrua in grado di soddisfare le esigenze del club e del calciatore stesso.

Napoli

Chi è incedibile nel Napoli?

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive che l'unico calciatori incedibile del Napoli è il terzino destro Giovanni Di Lorenzo che potrebbe diventare anche uno dei capitani della prossima stagione: