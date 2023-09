Il Mattino si sbilancia - Genoa-Napoli: è il giorno dell'esordio di Natan!

Ultime notizie SSC Napoli - Quali saranno le scelte di Rudi Garcia fra centrocampo e attacco in Genoa-Napoli? Secondo Il Mattino di Napoli, ci sarà invece Elmas nel tridente con Kvara-Osimhen:

"A centrocampo, invece, si viaggia verso la conferma del trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Ancora una volta, però, il playmaker slovacco non sarà l'unico deputato a fare gioco nel Napoli, per stessa ammissione del tecnico.

Novità invece nel pacchetto arretrato dei campioni d'Italia. Garcia medita sorprese davanti a Meret. Una su tutte, il ritorno di Mario Rui dal primo minuto (al posto di Olivera). Non è escluso, infatti, che l'allenatore francese possa immaginare anche qualche altro cambio in difesa. Magari non dall'inizio, ma a partita in corso. Natan ad esempio si prepara all'esordio che, però, non avverrà dal primo minuto. Più probabile nella ripresa, sopratutto nel caso in cui l'andamento del match lo consenta. Occhio anche alla posizione ed alle chance di Ostigard. Il norvegese è stato pubblicamente portato come esempio da Garcia durante la conferenza stampa di ieri. «Contento che Leo abbia fatto 180' con la nazionale. Io certe cose le vedo»".