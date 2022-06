Il Mattino - Senza cessione Fabian dovrà accettare rinnovo con clausola: lui e Ounas stanno giocando con il fuoco

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino spiega la situazione delicata che stanno vivendo Fabian Ruiz e Ounas. Entrambi hanno contratto in scadenza tra un anno ma non hanno rinnovato.

Ecco cosa scrive Il Mattino:

"Fabian e Ounas stanno giocando con il fuoco: il ds Giuntoli aspetta entrambi a Dimaro per chiarire che senza rinnovo rischiano una stagione da comprimari, ai margini del gruppo. Gli agenti di Fabian hanno confermato che ci sono offerte dalla Liga, ma al momento non ne hanno portate. Servono una ventina di milioni per la sua cessione oppure Fabian dovrà accettare il rinnovo con il Napoli. Magari con l'inserimento di una clausola liberatoria in via del tutto eccezionale".