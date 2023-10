Il Mattino - Se oggi non giocherà Mario Rui vuol dire che avrà pagato a caro prezzo le parole del suo agente

Calcio Napoli - Giocherà oppure no Mario Rui? Il dilemma resterà fino a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Fiorentina. Non è stata una settimana facile per il terzino sinistro portoghese. Il suo agente Mario Giuffredi ha attaccato pesantemente Rudi Garcia per la gestione del proprio assistito mentre l'allenatore gli ha risposto in conferenza stampa sottolineando come il calciatore non condividesse il pensiero del suo procuratore.

Polemica Giuffredi Garcia su Mario Rui

Se Mario Rui oggi non dovesse giocare, si legge su Il Mattino, significherebbe che avrebbe pagato a caro prezzo le lamentele fatte dal suo procuratore Mario Giuffredi. Si tratterebbe quindi più di una scelta mediatica che tecnica anche per rispettare chi è in panchina da diverse settimane senza aver fatto magari nemmeno qualche minuto in campo. La sensazione comunque è quella che alla fine Mario Rui sarà in campo al posto di Olivera.

