Il Mattino sceglie Osimhen come MVP: "Indisciplinato ma lotta, ne servirebbero 11 con la sua voglia! Poi esce ed è peccato capitale"

Ultime notizie SSC Napoli - Voto 7 in pagella nonostante la sconfitta in casa al Maradona in Napoli-Fiorentina 1-3, per l'edizione odierna de Il Mattino che sceglie Victor Osimhen come migliore in campo degli azzurri:

"Indisciplinato, ma ha capacità di credere di poter prendere palloni che nessuno si sogna. Sbaglia ma lotta, si sbraccia, prova a dare la carica. Ce ne vorrebbero undici con la sua voglia: il rigore nasce proprio dall'aggressione a Terracciano. Poi torna dal dischetto, segna e festeggia. Esce ed è un peccato capitale".