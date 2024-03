Il Mattino - Sarri ripete a tutti che tornerebbe a Napoli solo con uno come Giuntoli, c'è una frase che viene ripetuta a De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - «C'è bisogno di uno come Giuntoli» ripetono da tempo, con questa crisi, a De Laurentiis gli amici più competenti, come racconta Il Mattino.

Ma quanti Giuntoli ci sono in circolazione? Adesso, a parte l'originale, pochissimi come scrive il quotidiano:

“Una specie di ministro degli interni del Napoli dal 2015: l'argine alle esondazioni di De Laurentiis. Non è un caso che Sarri ripeta a tutti che a Napoli tornerebbe solo se ci fosse ancora lui come ds. Dunque, non tornerà mai”