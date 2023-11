Il Mattino - Salernitana-Napoli, mini-rivoluzione in difesa per Garcia! Torna Anguissa dal 1': la formazione

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli si proietta a Salernitana-Napoli, derby campano in cui gli azzurri sono obbligati a tornare a vincere e conquistare tre punti, dopo il pareggio casalingo col Milan. Ma con quali uomini? Ecco le scelte che farà Rudi Garcia, secondo il quotidiano:

"Con la Salernitana, Rrahmani, che è stato travolto dalle critiche per la prestazione da film horror, giocherà ancora titolare. D'altronde, non ci sono molte alternative, visto che Natan è stato squalificato. Sarà una mini-rivoluzione in difesa, con Ostigard nuovamente al centro della difesa. Perché anche Olivera farà il suo rientro da titolare al posto di Mario Rui. Il derby sarà l'occasione per rivedere dal primo minuto anche Anguissa, la cui stagione è davvero travagliata: si è fatto male in ritiro a Castel di Sangro, ha saltato gran parte della preparazione estiva e adesso anche l'ultimo stop che lo ha tenuto fermo per un altro mese. Per il centrocampista del Camerun l'entrata in condizione sembra davvero una corsa in salita. A Salerno ci sarà, con Lobotka e Zielinski. E con il tridente di sempre, quello con Raspadori e non con Simeone".