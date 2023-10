Il Mattino - Rudi Garcia il perfetto capro espiatorio: non s'aspettava un gesto di De Laurentiis

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli analizza le dichiarazioni di De Laurentiis alla Luiss che ha praticamente scaricato Rudi Garcia e commenta così:

"Resistere è una questione che forse al francese neppure importa più. Garcia sapeva del clima ostile ma era certo di avere fino a pochi giorni fa il patron dalla sua parte, perché l'obiettivo della stagione era il ritorno in Champions. Scopre, d'un tratto, nella notte post-Fiorentina, una proprietà scontenta, furiosa, che è pronta a gettarlo a mare. Con tutti i panni. E non a difenderlo a spada tratta dagli umori della piazza, come si aspettava. Un perfetto capro espiatorio".