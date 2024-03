Il Mattino rivela: Sinatti già a gennaio aveva aperto al doppio incarico con il Napoli

Napoli Calcio - De Laurentiis, in una delle ultime conferenze stampa, aveva ammesso di aver compiuto un errore grossolano mandando via Francesco Sinatti assecondando la volontà di Rudi Garcia di voler puntare su un altro preparatore atletico come Rongoni. Il ritorno in azzurro per Sinatti ha rappresentato una gioia come si legge su Il Mattino.

Francesco Sinatti preparatore atletico del Napoli

Sinatti preparatore atletico del Napoli

Come si legge su Il Mattino, l'addio in estate al Napoli è stata una ferita aperta per Francesco Sinatti il quale già a gennaio aveva aperto al possibile ritorno alle dipendenze di De Laurentiis con il doppio incarico vigente. La chiamata ufficiale è poi arrivata qualche tempo dopo anche se in cuor suo - sottolinea il quotidiano - pensava di dover tornare nuovamente a lavorare con il Napoli da luglio prossimo.