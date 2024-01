Il Mattino rivela: il Napoli ha strappato una prelazione per l'acquisto di Luvumbo

Calciomercato Napoli - Novità in ottica Napoli per quanto riguarda Zito Luvumbo. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de Il Mattino, Napoli e Cagliari ne stanno parlando in chiave mercato estivo. I sardi, secondo il quotidiano, avrebbero dato garanzie adeguate al club di Aurelio De Laurentiis sul fatto che se Luvumbo lascerà la Sardegna lo farà per approdare a Napoli.

Prelazione Napoli per Luvumbo

Il Mattino scrive di una sorta di prelazione che il Napoli dunque vanta sul giovane attaccante del Cagliari che ha conquistato tutta l'area scouting azzurra. La valutazione delcartellino di Luvumbo è di 20 milioni di euro.