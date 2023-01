Il Mattino - Raspadori il Jolly del Napoli: la sua consapevolezza è cambiata, Spalletti non vuole farne a meno

Le ultime sul Napoli e su Raspadori che ormai è diventato il vero Jolly della squadra di Spalletti. Questo quanto scrive Il Mattino:

La sua consapevolezza è cambiata nel corso della stagione, così come cambiata è la sua posizione in campo. Lì davanti c’è Osimhen che è una sorta intoccabile, e allora a Jack non resta che trovare una nuova posizione in campo per sfruttare qualità e senso del gol. Lo ha capito lui, così come lo ha capito Spalletti che non ci pensa minimamente a fare a meno del sul jolly offensivo. Può diventare l’arma in più per questo 2023 per il Napoli.