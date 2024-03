Il Mattino - Pressing De Laurentiis sul ministro Fitto per lo stadio a Bagnoli: la strategia

Nuovo stadio del Napoli a Bagnoli: per ora non c'è stato alcun incontro tra De Laurentiis, il sindaco Manfredi e Invitalia si legge nell'edizione online del quotidiano Il Mattino. Il presidente della SSC Napoli ha solo fatto una telefonata al primo cittadino senza però fissare una data per discutere di tutto. De Laurentiis sta facendo pressing sul ministro Raffaele Fitto sulla questione Bagnoli.

Nuovo stadio del Napoli a Bagnoli

