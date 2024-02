Il Mattino - Pioli è il preferito di ADL: il patron folgorato da tre aspetti. In lizza anche altri due tecnici italiani

Anche se De Laurentiis ha dichiarato che ci penserà ad aprile per la scelta del successore di Walter Mazzarri, è inevitabile però che il casting per individuare almeno quei profili idonei sia già in corso spiega l'edizione odierna de Il Mattino. In lizza ci sarebbero tre allenatori italiani anche se c'è un solo profilo che avrebbe catturato sul serio le attenzioni di ADL.

Casting nuovo allenatore del Napoli

Il sogno resta Antonio Conte, ma nel concreto sarebbero tre i tecnici che De Laurentiis starebbe valutando si legge su Il Mattino. Il primo è Stefano Pioli che da tempo sarebbe nel mirino del presidente il quale rimase folgorato da quando il suo Milan eliminò proprio gli azzurri in Champions lo scorso anno. ADL, sottolinea il Mattino, intriga molto Pioli perché ne apprezza la duttilità, il pragmatismo e la capacità di mandare ko una squadra che sulla carta era più forte come quel Napoli. Dietro all'attuale guida tecnica del Milan ci sono poi Italiano ed anche Gasperini.