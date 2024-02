Il Mattino: "Per la miseria, da quando c'è Mazzarri l'attacco ha deluso in maniera impressionante"

L'edizione in edicola oggi de Il Mattino sottolinea un aspetto in merito ai numeri impietosi del Napoli in attacco:

"A furia di puntare l’indice contro la difesa, negli ultimi tempi si è perso di vista come sia l’attacco a deludere in maniera impressionante. Peraltro, a occhio e croce, parliamo di un insieme di punte che fanno circa 290-300 milioni di euro di valore. Minimo. Per la miseria, da quando c’è Mazzarri, di appena cinque gol che arrivano dagli attaccanti. Così divisi: tre Kvara, uno Osimhen e un altro (su rigore) Politano. Si può dare di più? Certo, anzi si deve dare di più".