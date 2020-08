Il Mattino - Per Gabriel non è sfida solo tra Napoli ed Arsenal: possibile inserimento anche del Manchester United

Calciomercato Napoli - Il Napoli, dopo l'intesa per grandi linee raggiunta con il Lille nei giorni in cui si chiuse positivamente la trattativa con Osimhen, non ha poi piazzato altri affondi per Gabriel in attesa di concretizzare la cessione di Koulibaly, come racconta Il Mattino:

“In questi giorni si è fatto avanti con insistenza l'Arsenal sia con il Lille che con Gabriel e i Gunners ora sono lanciati per il suo acquisto con un'offerta di 26 milioni più 4 di bonus. Si è entrati nei momenti decisivi: Gabriel non dovrebbe essere convocato sabato per il match di esordio di Ligue 1 del Lille. Ci sarà da verificare un possibile inserimento del Manchester United, con il Napoli che è stato il primo club ad uscire allo scoperto”