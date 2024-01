Il Mattino - Per De Laurentiis incubo cambio allenatore, ce ne sarebbe uno che muore dal desiderio di far rinascere il Napoli

Ultime notizie Napoli - Giù, sempre più giù. C'è solo aria, e un nulla cosmico, sotto il Napoli che cade e chiude l'anno solare all'ottavo posto, a cinque punta dalla Fiorentina che ora occupa l'ultimo posto che vale la Champions, come racconta Il Mattino.

Finisse adesso, neppure in Conference andrebbe il Napoli di Mazzarri, per la prima volta dopo 13 anni sarebbe fuori dalle coppe europee:

“Mazzarri si aggrappa ad arbitri ed alibi, ma la squadra è svanita in poco tempo. Per De Laurentiis c'è l'incubo di dover cambiare ancora allenatore. Ma un altro tecnico cosa mai potrebbe fare, se qui il crollo è grave, strutturale, e coinvolge soprattutto i giocatori?

Eppure si sa come vanno certe cose. Ma chi? Non resta che Fabio Cannavaro, che muore dal desiderio di far rinascere il Napoli, come ultimo dei traghettatori in attesa dell'estate. Ma al momento, De Laurentiis si tiene Mazzarri”