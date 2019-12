Il Mattino - Patto d'onore ADL-Gattuso: oltre i sei mesi solo con le giuste condizioni, ecco l'ingaggio in cifre

Ultimissime notizie Napoli - Tutto pronto per l'inizio dell'avventura a Napoli. Rino Gattuso ed il suo staff hanno già preparato le valiegie. Quella che sarà con certezza il nuovo allenatore della SSC Napoli, sarà già oggi in città per firmare un accordo fino al 30 giugno del 2021 sulla base di 2.6 milioni di euro, più un maxi bonus in caso di qualificazione tra le prime quattro in classifica. Il futuro tecnico partenopeo firmerà un contratto basato su una reciproca verifica a giugno. Ovvero, tra sei mesi sia il tecnico che De Laurentiis verificheranno le condizioni per poter proseguire o meno il rapporto. A raccontarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.