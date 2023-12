Il Mattino - Osimhen-Zielinski dal 1' in Napoli-Inter: due novità in difesa, la formazione

Ultime notizie SSC Napoli - È il giorno di Napoli-Inter, del ritorno di Mazzarri sulla panchina dello stadio che fu San Paolo ai suoi tempi e che oggi è Maradona. Ma con quali uomini lo farà? Spuntano gli indizi di formazione da Il Mattino nell'edizione odierna:

Arriva una notte che vale tante risposte e un bel po' d'orgoglio: da giocare con Osimhen titolare e con Zielinski rimesso in piedi a tempo di record dopo la botta rimediata contro il Real (qualche dubbio, però, c'è sempre: Elmas è pronto). Osimhen sarà il titolare: il piano per il suo recupero è chiaro, ormai. Mezz'ora a Bergamo, 45 minuti a Madrid e ora l'inizio da titolare. Poco importa che Simeone e Raspadori (che sta per diventare papà e ieri ha pubblicato ecografia della moglie) sembrano in condizioni persino migliori. Zielinski ha recuperato dal trauma contusivo: stringerà i denti, nel caso, ma tocca a lui. A meno che stamane non accusi ancora il dolore, che ieri era quasi sparito. In quel caso, giocherebbe Elmas.

I dubbi sono là dove le cose non girano per il meglio, ovvero in difesa. Anche Zanoli ieri non si è allenato per una lombalgia. E tradotto, vuol dire che tra i terzini in rosa resta solo Di Lorenzo. Ecco, quindi che le cose da cambiare non possono che essere poche. E su tutte c'è il ritorno di Ostigard, al posto del deludente Natan. Ma il brasiliano preso dal Bragantino questa estate con il compito di prendere il posto di Kim (che errore gigantesco di valutazione) potrebbe essere spostato a sinistra al posto di Juan Jesus, che è quello che appare tra i più stanchi. Insomma, una soluzione che conferma la piena emergenza in difesa. Nessun dubbio, invece, su chi andrà in porta: Meret ha letto delle critiche ma Mazzarri non vuole ballottaggi in porta. Nonostante l'errore di Madrid".