Napoli - Victor Osimhen devastante contro lo Spezia che credeva di aver visto Bolt: stesse gambe e corporatura, non i piedi che l'attaccante di di Lagos ha alla grande e si vedono nei gol che mette a segno. Come riporta Il Mattino, Osimhen è l’uomo che porta il Napoli in Champions League, uno che sotto porta serve l'assist vincente al compagno che arriva da dietro piuttosto che andare per la tripletta personale.