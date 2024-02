Novità importanti per Walter Mazzarri dall'infermeria. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Alex Meret e Matias Olivera andranno in panchina nella sfida di domenica tra Milan e Napoli. Due rientri molto importanti per l'allenatore toscano che sta riavendo a disposizione tutti gli effettivi in questo mese di febbraio.