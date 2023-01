Il Mattino - Niente ribaltoni ma un jolly per Spalletti, ecco la contromossa che sta studiando

La sconfitta di Milano non passerà inosservata. Iniziare l'anno con un passo falso non era nei piani di Spalletti, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Luciano ha le idee chiare e non pensa minimamente a clamorosi ribaltoni. Non ha visto il miglior Napoli della stagione, ma allo stesso tempo non è stato tutto da buttare. Per aggiungere qualcosa in più, e magari un pizzico di imprevedibilità alla manovra, Spalletti lavorerà sull'opzione Raspadori: il jolly offensivo che con la sua voglia e il suo senso per il gol potrebbe diventare l'arma letale per la volata scudetto del 2023”