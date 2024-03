Il Mattino - Neuhen Perez primo colpo in difesa del Napoli, l'affare andrà in porto: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al primo colpo in difesa per la prossima sessione di mercato. Si tratta dell'argentino Nehuen Perez, già a un passo dal vestire l'azzurro nella sessione di mercato di gennaio:

"Nell’Atalanta c’è un altro gioiellino che piace al patron, ovvero Scalvini. Ma il primo colpo in difesa sarà, probabilmente, Nehuén Pérez dell’Udinese: c’è stato tempo in queste settimane di limare i bonus ai procuratori e l’affare andrà in porto".