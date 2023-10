Il Mattino - Napoli-Real Madrid, allerta biglietti falsi: ecco cos'accadrà ai tornelli

Ultime notizie UEFA Champions League - Tutto pronto per Napoli-Real Madrid, si prevedono numeri e risorse importanti per la gestione dell'ordine pubblico: circa 600 agenti impegnati nel corso della giornata, col supporto di un elicottero; centinaia di steward; prelievo e scorta nelle stazioni; qualche zona della città presidiati fin da ieri.

E sui biglietti di Napoli-Real Madrid, l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli scrive:

"C'è un aspetto che colpisce: l'allerta biglietti falsi. Perché non è un caso che la società azzurra ha diramato una nota, proprio ieri, in cui avvisa che i controlli all'ingresso saranno proprio finalizzati a verificare se i tagliandi non siano contraffatti. E non solo per la gara con il Real Madrid: è iniziato da parte del Napoli, alla luce di qualche segnalazione, un vero e proprio controllo agli ingressi. Ed è ovvio che questa ulteriore verifica rallenta gli accessi allo stadio. Da qui l'invito ad arrivare il prima possibile. Le forze dell'ordine prevedono controlli capillari, zone di prefiltraggio e perquisizioni accurate. Massimo controllo da parte degli steward delle vie di fuga e delle scale: la zona dello stadio è, in ogni caso, nel cuore dei Campi Flegrei che in queste settimane sono nel vivo di una nuova crisi bradisismica".