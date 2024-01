Il Mattino - Napoli, pareggio meritato e a reti inviolate: se le due squadre non fanno un tiro nello specchio...

Il Napoli si prende un pareggio meritato all’Olimpico nello scontro diretto in chiave Champions contro la Lazio. Finisce a reti inviolate e del resto non poteva essere altrimenti se le due squadre non riescono a fare un tiro nello specchio della porta fino al 42’ della ripresa.

Walter Mazzarri

All'Olimpico pareggio giusto tra Lazio e Napoli

Come riporta Il Mattino, si dirà che la Lazio ci ha provato nel finale, ma la difesa azzurra ha tenuto, ha retto, non ha sbandato e si è regalata il secondo clean sheet della gestione Mazzarri in campionato. D’accordo, non è più il Napoli spettacolare che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, ma non è neanche la Lazio che era una macchina da gol in passato e che è arrivata seconda la scorsa stagione.

