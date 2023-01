Il Mattino - Napoli-Juve è la sfida di Meret e Szczesny: in due ben 16 volte senza mai subire gol

Napoli Juve è la sfida di Meret e Szczesny che scendono in campo per difendere ancora una volta i pali in stagione in un big match che può anche valere lo scudetto alla fine del percorso. Una partita di grande importanza per le difese, dove ci sono i portieri meno battuti del campionati. Il Mattino svela i loro numeri di stagione:

La Juve è la migliore in assoluto in Serie A con 7 gol subiti e 13 del Napoli secondo. Szczesny non prende gol da 666 minuti, a un passo dal record di imbattibilità di un portiere straniero in serie A che appartiene a Handanovic (703 minuti). Sette le partite di campionato concluse senza incassare gol di Meret, nove in totale considerando le due di Champions League contro i Rangers andata e ritorno. Szczesny di cleen-sheet ne ha messi insieme 9 in 11 partite, subendo i 3 gol in due match (uno dalla Roma in casa e due dal Milan in trasferta).