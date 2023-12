Il Mattino - Napoli-Inter, le sostituzioni di Mazzarri non hanno convinto: l'analisi

Notizie Calcio Napoli - Anche Walter Mazzarri avrebbe le sue responsabilità per la pesante batosta rimediata con l’Inter. Secondo quanto infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, il tecnico di San Vincenzo, senza voler fare assolutamente nessun processo, è reo di scelte sbagliate in occasione delle sostituzioni. I cambi non hanno convinto.

Napoli-Inter, Mazzarri ha sbagliato i cambi?

Il tecnico - si legge sul giornale - ha fatto uscire il migliore in campo, ovvero Politano, per spostare Elmas a destra e piazzare anche Lindstrom quando magari era meglio far uscire l'opaco Kvaratskhelia. E perseverare fino alla fine con Osimhen anche anche non è stata la scelta migliore probabilmente, considerando lo stato fisico non ancora al top del nigeriano, e avendo un profilo come il Cholito Simeone scalpitante in panchina.