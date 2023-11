Il Mattino - Napoli-Empoli, il discorso di Garcia alla squadra: filtra apprensione nello spogliatoio

Ultime notizie SSC Napoli - Rudi Garcia sa bene che non ci sono alternative, oggi deve battere l'Empoli nell'anticipo di oggi alle 12:30 per ricompattare l'ambiente Napoli. E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino rivela il discorso di Garcia alla squadra:

"Quella con l'Empoli, ripete Garcia ai suoi, è una gara da vincere a tutti i costi. Perché è impossibile che l'ultimo successo in casa sia avvenuto il 27 settembre e che in questa stagione il Napoli abbia vinto solo due volte nel suo vecchio fortino azzurro. E lo ripeterà anche questa mattina, nella riunione lampo all'hotel Serapide, a pochi passi dalla Solfatara, sede del ritiro, che c'è da mettere fine ad una serie micidiale, qualcosa molto vicino ad una sindrome Maradona. In sette partite giocate in casa, il Napoli ne ha vinte solo due. Tant'è che come rendimento, gli azzurri sono al dodicesimo posto per i punti raccolti tra le mura amiche.

Ovvio, Garcia fa il possibile per non mettere sulle spalle dei suoi questo macigno, ma è chiaro che ha una voglia matta di festeggiare davanti ai suoi tifosi che ancora, oggi, riempiranno lo stadio. Detto questo è difficile che dentro allo spogliatoio non si cominci a guardare con apprensione a questa astinenza casalinga. E quindi c'è l'urgenza di mettere fine a quello che ha tutte la carte per apparire come un infernale ingorgo".