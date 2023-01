Il Mattino - Napoli condannato dalla gara perfetta dell'Inter: Kvara deve leccarsi le ferite, ci sono subito Sampdoria e Juve

Napoli - Il Napoli esce sconfitto da San Siro 1-0 per l'Inter. Kvaratskhelia non sembra il solito e ora dovrà rialzarsi subito per dare un segnale, perché ci sono due partite importanti per il proseguo della stagione di Serie A.

Napoli: Kvara pronto a reagire

Come racconta Il Mattino, non c'era con la testa e i piedi Kvara contro l'Inter. Il calciatore dovrà leccarsi le ferite e dare subito una scossa per reagire subito, ci sono Sampdoria e Juventus che il Napoli dovrà affrontare in pochi giorni. Azzurri condannati dalla partita perfetta dell'Inter a San Siro.