Il Mattino - Napoli, che imbarazzo nel primo tempo! Più che Calzona ecco cosa ha svegliato la squadra

Il Napoli quando vuole è quello che strapazza il Monza: attacca, colpisce, inventa, smonta qualsiasi velleità con quel senso di superiorità che ieri pomeriggio ha finalmente esibito. Irrita, per certi versi, una reazione dell’orgoglio solo ad aprile.

Il Napoli ha rischiato grosso a Monza

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, è il pomeriggio dell’orgoglio azzurro dopo quasi un’ora da film horror, da calciatori del Napoli piazzati in campo come le belle statuine. Ma la reazione del secondo tempo, per nulla scontata, dimostra che dentro quelle maglie pulsa, ogni tanto, una squadra, e non solo perché il Napoli ha battuto il Monza. Il Napoli è una squadra imbarazzante: inchiodata sulle gambe, ingrassata e ingobbita, incapace di cambiare una sola volta il ritmo. Probabilmente più che le parole di Calzona è l’aria da spaventosa contestazione a far cambiare marcia al Napoli che così la ribalta e la porta a casa.