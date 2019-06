Cercasi attaccante: Rodrigo costa troppo, ADL prepara l'offerta per Lozano! Difficile arrivare al cartellino di James Rodriguez

Il Napoli vuole stringere i tempi per arrivare ad un attaccante che possa rinforzare il reparto. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l'obiettivo più concreto resta Lozano del PSV: il club chiede almeno 40 milioni di euro e non è disposto a fare sconti per il messicano che fa gola a molte squadre. Il Napoli ed Ancelotti l'hanno puntato da tempo: Aurelio De Laurentiis starebbe preparando l'offerta per provare ad accontentare gli olandesi.

Il piano B, invece, porta a Rodrigo del Valencia: per il bomber del club spagnolo servono ben 70 milioni di euro e la trattativa sembra essere molto più complicata. Difficile arrivare al cartellino di James Rodriguez: il colombiano è seguito con attenzione dalla Juventus e dal Manchester United. Resta sempre aperta la porta che porterebbe a De Paul dell'Udinese.