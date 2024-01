Lo scouting del Napoli, però, per rinforzare il centrocampo, non ha perso le speranze di portare alla corte di Mazzarri, Barak della Fiorentina.

Antonin Barak

Il Napoli insiste per Barak

Come riporta Il Mattino, anche in questo caso, però, c’è distanza sulle modalità del passaggio in azzurro del centrocampista. La viola chiede 6 milioni di euro, il Napoli valuta il prestito (si spinge per il diritto di riscatto, si potrebbe arrivare all’obbligo). Si tratta ad oltranza.

