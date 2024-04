Il Mattino - Monza-Napoli, Calzona sprona i suoi all'intervallo: la ramanzina ha fatto effetto ma non parlategli di formazione sbagliata

Si è fatto sentire e tanto durante l'intervallo nel chiuso dello spogliatoio. E la ramanzina ha fatto effetto e ha scosso il Napoli nel ventre dell'U-Power Stadium.

Calzona e la ramanzina al suo Napoli

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Francesco Calzona ha provato a smussare e minimizzare, ma non ha certo smentito nulla. Anzi. «Gli ho detto che non si poteva certo andare avanti così», ha tagliato corto e a denti stretti il tecnico. Guai però a parlargli di cambi indovinati e formazione sbagliata a inizio gara. Così come respinge al mittente il fatto di puntare il dito soltanto sulla difesa quando si parla di un Napoli che continua ad incassare gol ad ogni partita. Poi ci sono anche le note liete. L'attacco azzurro è il più prolifico di tutta la serie A da quando Calzona è salito sulla tolda della nave (15 reti in sette gare).