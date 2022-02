Il Mattino - Mertens ha saputo rimpiazzare Osimhen: il belga si candida ad un nuovo ruolo

Mertens e Osimhen insieme nel Napoli per il resto della stagione. Il belga si candida ad un nuovo ruolo importante alle spalle del nigeriano per la volata scudetto.

Il Mattino parla delle scelte di Spalletti per il Napoli di fine stagione:

A Napoli, invece, Mertens ha saputo rimpiazzare Osimhen e ora si candida non solo a suo alterego, ma anche a partner in crime partendo da trequartista per sfruttare le qualità nello stretto e nell’uno contro uno. Di sicuro il fattore «piccoletti» potrebbe diventare determinante in casa Juve, perché Vlahovic si troverà a duettare lì davanti con il più 10 dei 10 del nostro campionato: Paulo Dybala. Se l’argentino riuscirà a trovare l’intesa giusta con il nuovo compagno di reparto, sulla carta si candidano a diventare la coppia più pericolosa per le difese italiane.