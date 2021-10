Il Mattino - Mertens complica il piano di Spalletti: la scelta dell'allenatore

Le ultime notizie su Dries Mertens e il suo recupero dagli infortunati. Ora il belga complica le scelte e il piano di Luciano Spalletti che in mente ha un modulo ben preciso per il suo Napoli. A riportarlo è il Il Mattino.

Osimhen si è guadagnato sul campo il ruolo di insostituibile (a meno che Spalletti abbia in mente un altro Napoli), ma ora c'è Mertens (ieri mattina doppietta nell'allenamento contro la Primavera di Frustalupi) e il suo rientro aggiunge legna al fuoco e per certi versi un po' complica le scelte di Luciano. Che ha nella mente il 4-2-3-1. Con il rientro degli infortunati c'è dunque un altro Napoli, e che Napoli, che farà di tutto per farsi trovare pronto quando ce ne sarà il bisogno. Spalletti sorride: quanti allenatori, in Italia, hanno tutto questo ben di dio?